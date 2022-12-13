Шевченко может возглавить сборную, игравшую в плей-офф ЧМ-2022

Легендарный украинский нападающий Андрей Шевченко, который сейчас является тренером, может трудоустроиться в сборной Польши. Об этом рапортует Onet.pl.

Согласно данным источника, глава футбольного союза страны Цезарий Кулеша хотел бы видеть на этом посту именно Шевченко. У специалиста есть опыт работы на международном уровне – с 2016 по 2021 год он возглавлял сборную Украины. Последним его местом работы был итальянский клуб «Дженоа».

Напомним, что сборную Польши сейчас тренирует Чеслав Михневич. Под его руководством национальная команда вышла в плей-офф чемпионата мира – 2022, где проиграла Франции со счетом 1:3.