«Ливерпуль» готов заплатить 140 млн евро за игрока сборной Аргентины

Полузащитник сборной Аргентины и лиссабонской «Бенфики» Энцо Фернандес может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Согласно данным ESPN, в подписании 21-летнего игрока заинтересован «Ливерпуль».

Руководство мерсисайдского гранда готово заплатить за Фернандеса 120 миллионов фунтов (~140 миллионов евро). Именно такая клаузула прописана в трудовом соглашении игрока с «Бенфикой».

Еще одним претендентом на южноамериканского хавбека называется мадридский «Реал».

В данный момент Энцо находится на чемпионате мира в Катаре, где защищает цвета сборной Аргентины. В полуфинале мундиаля «альбиселесте» встретятся с командой Хорватии.