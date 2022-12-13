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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Акинфеев или вратарь сборной Хорватии: Рахимич рассказал, кто круче

13 Декабря 2022 • 11:10 Комментировать

Экс-футболист московского ЦСКА Элвер Рахимич поделился мнением о хорватском голкипере Доминике Ливаковиче, выступающем за свою национальную команду на чемпионате мира – 2022.

«Ливакович - один из главных героев, является одним из лучших вратарей турнира. Могу ли сравнить его с Акинфеевым? Игорь сильнее. Ливаковичу еще далеко до Игоря», - передает слова Рахимича «Матч ТВ».

На клубном уровне Ливакович выступает за загребское «Динамо». На днях появилась информация об интересе к нему со стороны мюнхенской «Баварии».

Вместе со сборной Хорватии Доминик вышел в полуфинал чемпионата мира – 2022, где его команде будет противостоять Аргентина.

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Акинфеев Сборная Хорватии Элвер Рахимич Доминик Ливакович
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