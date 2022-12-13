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«За полгода он испортил всё»: Радимов предрекает крах карьеры Роналду

13 Декабря 2022 • 11:03 Комментировать

Экс-футболист петербургского «Зенита», а в настоящий момент тренер Владислав Радимов высказался о дальнейшей карьере 37-летнего португальского нападающего Криштиану Роналду.

«Возможно ли возвращение Роналду в европейский клуб? Нет. Роналду уже не тот. Окончание карьеры произойдет вскоре. За полгода он испортил все, что было нажито непосильным трудом», - передает слова специалиста «Матч ТВ».

На чемпионате мира Криштиану принял участие в пяти поединках, в которых отметился одним голом с пенальти. Португалия вылетела с турнира в четвертьфинале, проиграв Марокко.

Напомним, что Роналду сейчас находится без клуба. Он расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Владислав Радимов
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