«За полгода он испортил всё»: Радимов предрекает крах карьеры Роналду

Экс-футболист петербургского «Зенита», а в настоящий момент тренер Владислав Радимов высказался о дальнейшей карьере 37-летнего португальского нападающего Криштиану Роналду.

«Возможно ли возвращение Роналду в европейский клуб? Нет. Роналду уже не тот. Окончание карьеры произойдет вскоре. За полгода он испортил все, что было нажито непосильным трудом», - передает слова специалиста «Матч ТВ».

На чемпионате мира Криштиану принял участие в пяти поединках, в которых отметился одним голом с пенальти. Португалия вылетела с турнира в четвертьфинале, проиграв Марокко.

Напомним, что Роналду сейчас находится без клуба. Он расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».