Дзанетти рассказал, что думает о Лаутаро Мартинесе

Экс-футболист сборной Аргентины и миланского «Интера» Хавьер Дзанетти выказался о центрфорварде «альбиселесте» Лаутаро Мартинесе.

«Мартинес – футболист, который умеет решать исходы матчей. В этом у меня нет сомнений. У него был очень трудный момент, ведь его пенальти имел очень большое значение. Лаутаро реализовал удар, потому что он – игрок с сильным стержнем. Он проявляет свой характер в нужные моменты», - передает слова Дзанетти El Grafico.

В полуфинале чемпионата мира сборная Аргентины сыграет против национальной команды Хорватии. Встреча состоится сегодня, 13 декабря, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.