Баженов: «История Месси - киношная»

Бывший футболист московского «Спартака» Никита Баженов не сомневается в том, что Лионель Месси достоин победы в чемпионате мира, он считает его историю достойной хорошего фильма. Месси уже давно пытается выиграть большой трофей на уровне сборной, долгое время Аргентину преследовали неудачи, Месси даже объявлял об уходе из сборной, но затем вернулся и выиграл с ней Кубок Америки.

- Моя душа на стороне сборной Аргентины, даже не самой команды, а именно Месси. Его история — киношная, хотелось бы, чтобы человек заслуженно получил Кубок мира, - заявил экс-футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».