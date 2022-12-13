Филиппо Индзаги: «Чемпионат мира слишком важен, потому и преобладает защитная игра»

Катарский чемпионат мира, конечно, трудно назвать таким малорезультативным, как, к примеру, итальянский чемпионат мира 1990 года, но все же, общее ощущение от матчей таково, что атакующий футбол пасует перед оборонительным. Это доказывают и успехи марокканской сборной, пропустившей лишь один мяч, да и тот с пенальти.

Филиппо Индзаги, известный в прошлом итальянский нападающий, поделился своим мнением о причинах такой ситуации.

- Тут свою роль играет важность чемпионата, матчей. Ставки высоки. В случае со сборной Марокко - она очень организована, но играет вполне красиво, - цитирует слова Индзаги pianetamilan.it.