Бывший игрок ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал не очень удачное выступление Криштиану Роналду на ЧМ-2022.

- Я думаю, для Роналду всё испортили околофутбольные дела. Такое действует на любого человека, каким бы великим он ни был. Уход из «МЮ», закулисные игры, интриги… Мне кажется, без всего этого Криштиану принёс бы гораздо больше пользы сборной Португалии. А так все на него напали. Говорят, что Роналду теряет с возрастом, но Месси и Модрич тоже не молодеют. Если так относиться к человеку, то из любого можно сделать дурака, особенно в футболе. Я думаю, в сборной Португалии были просто неправы по отношению к нему. Надо было давать ему больше играть, чтобы он мог показать себя. Я считаю, там виноваты сами внутри команды. А футбол не прощает такого.