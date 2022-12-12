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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Месси назвали главным претендентом на «Золотой мяч»

12 Декабря 2022 • 21:42 Комментировать (3)

В октябре «Золотой мяч» получил нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема. Кто же получит престижную награду в следующем году? Авторитетный портал Goal обновил свой рейтинг главных претендентов, основываясь на выступлениях игроков на чемпионате мира и в сезоне 2022/2023.

Претендентом номер один журналист Goal считают форварда «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеля Месси. Вторым в рейтинге идёт другой нападающий гранда Лиги 1 – Килиан Мбаппе, который пока что является лучшим бомбардиром сборной Франции. Тройку замыкает нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн.

В топ-5 претендентов также входят бразилец Неймар и поляк Роберт Левандовски.  

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Манчестер Сити Сборная Аргентины ПСЖ Сборная Франции Сборная Польши Неймар Роберт Левандовски Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн
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Комментарии (3)
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panda_pazzo
12 Декабря 2022 в 22:24
Чем мы дитя не тешилось... Да отдайте вы карлику штук двадцать этих ЗМ. Пусть поиграется с ними как маленький.
Zenituwka
12 Декабря 2022 в 22:00
Да ктоб сомневался :D
Мне кажется что даже если он обосрется на поле , ему дадут ЗМ , за самый легендарный обсер в истории футбола.
Alex1972
12 Декабря 2022 в 21:45
Не нужен ему уже этот ЗМ... Складывать уже некуда эти побрякушки... Хе-хе..
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