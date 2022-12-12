​Месси назвали главным претендентом на «Золотой мяч»

В октябре «Золотой мяч» получил нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема. Кто же получит престижную награду в следующем году? Авторитетный портал Goal обновил свой рейтинг главных претендентов, основываясь на выступлениях игроков на чемпионате мира и в сезоне 2022/2023.

Претендентом номер один журналист Goal считают форварда «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеля Месси. Вторым в рейтинге идёт другой нападающий гранда Лиги 1 – Килиан Мбаппе, который пока что является лучшим бомбардиром сборной Франции. Тройку замыкает нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн.

В топ-5 претендентов также входят бразилец Неймар и поляк Роберт Левандовски.