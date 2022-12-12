«Ужасное зрелище»: Невилл прокомментировал слёзы Роналду

Криштиану Роналду пустил слезу после вылета сборной Португалии с чемпионата мира вследствие поражения от Марокко (0:1). Комментарий по поводу этой ситуации дал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл.

«Я видел фото, на котором Роналду плачет в подтрибунном помещении. Ужасное зрелище. Это был тот момент, когда он понял, что мечта выиграть чемпионат мира со своей страной не сбылась», - рассказал Невилл в своём подкасте Sky Sports.

После завершения выступления на чемпионате мира Криштиану Роналду подумает о своём будущем на клубном уровне. Недавно португалец ушёл из «Манчестер Юнайтед».