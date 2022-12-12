Пока непонятно, останется ли Гарет Саутгейт на должности главного тренера сборной Англии. После поражения от Франции (1:2) в четвертьфинале чемпионата мира -2022 специалист сказал, что на принятие лучшего решения нужно время.

Как сообщает немецкий Bild, в случае ухода Гарета Саутгейта главным кандидатом на должность рулевого сборной Англии станет Томас Тухель. Этот тренер находится без работы уже три месяца – в начале осени его уволили из лондонского «Челси».

Добавим, что действующий контракт связывает Гарета Саутгейта с Футбольной ассоциацией Англии ещё на два года.