​Тео Эрнандес создал 11 моментов на ЧМ-2022 – больше только у Месси и Гризманна

Тео Эрнандес начинал чемпионат мира как игрок запаса сборной Франции. Впрочем, уже в первой игре против Австралии Тео пришлось стать основным после серьёзной травмы его брата – Люки Эрнандеса.

Эксперты статистики из Opta обращают внимание на тот факт, что в прошедших матчах на мундиале Тео Эрнандес, выступающий на позиции левого защитника, создал 11 голевых моментов. Только у двух футболистов этот показатель лучше – у Лионеля Месси (16) и Антуана Гризманна (17).

В настоящий момент сборная Франции готовится к полуфиналу чемпионата мира против Марокко. Матч пройдёт в среду, 14 декабря. В другом полуфинале сразятся национальные команды Аргентины и Хорватии.