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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Тео Эрнандес создал 11 моментов на ЧМ-2022 – больше только у Месси и Гризманна

12 Декабря 2022 • 19:45 Комментировать

Тео Эрнандес начинал чемпионат мира как игрок запаса сборной Франции. Впрочем, уже в первой игре против Австралии Тео пришлось стать основным после серьёзной травмы его брата – Люки Эрнандеса.

Эксперты статистики из Opta обращают внимание на тот факт, что в прошедших матчах на мундиале Тео Эрнандес, выступающий на позиции левого защитника, создал 11 голевых моментов. Только у двух футболистов этот показатель лучше – у Лионеля Месси (16) и Антуана Гризманна (17).

В настоящий момент сборная Франции готовится к полуфиналу чемпионата мира против Марокко. Матч пройдёт в среду, 14 декабря. В другом полуфинале сразятся национальные команды Аргентины и Хорватии.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Сборная Франции Антуан Гризманн Тео Эрнандес
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