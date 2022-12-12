Вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович стал одним из открытий текущего чемпионата мира. В настоящий момент хорват показывает высокий уровень игры, и слухи уже связывают его с топ-клубами Европы.

Любопытно, что 13 месяцев назад Доминик Ливакович не попал в стартовый состав сборной Хорватии на ключевой матч отбора на мундиаль против России. В тот день разговор с вратарём провёл капитан команды Лука Модрич. ФИФА теперь показала видео той беседы.

Модрич говорил Ливаковичу, что не видит его прогресса в сборной Хорватии. Капитан пытался призвать вратаря быть более уверенным не бояться ошибиться. В этой беседе Модрич показал себя как настоящий капитан.