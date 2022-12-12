​Роналдо поддерживает кандидатуры Моуринью и Анчелотти для сборной Бразилии

Сборная Бразилии осталась без главного тренера – после поражения от Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира должность оставил Тите, который работал с командой на протяжении шести с половиной лет.

Известный в прошлом бразильский футболист Роналдо высказался о том, кто может возглавить сборную Бразилии.

«Есть много замечательных имён, которые принесли бы сборной Бразилии много пользы. Карло Анчелотти, Жозе Моуринью… Это невероятные имена. Но сейчас они на контрактах. Я не знаю, что будет делать Конфедерация бразильского футбола, но я думаю, что они поддержали бы кандидатуру иностранца», - сказал Роналдо на пресс-конференции в Катаре.