​Клинсманн: «Матч Франция – Англия мог бы стать финалом»

Известный в прошлом немецкий футболист Юрген Клинсманн поделился впечатлениями от матча Франция – Англия в четвертьфинале чемпионата мира - 2022.

Напомним, что сборная Франции обыграла Англию со счётом 2:1, автором победного гола стал Оливье Жиру.

«В целом сборная Англии сыграла хорошо. Матч Франция – Англия мог бы стать полуфиналом или финалом. К сожалению, одной из команд пришлось отправиться домой уже сейчас.

Сборная Англии ещё развивается. У них много талантов, они прибавляют в классе и опыте. Это ещё не максимум английской сборной», - сказал Клинсманн, чьи слова приводит портал Goal.