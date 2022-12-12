Рамос может вернуться в сборную Испании – тренер

Новоиспечённый главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте получил вопрос о том, может ли Серхио Рамос вернуться в команду.

Напомним, что Серхио Рамос не попал в заявку сборной Испании на чемпионат мира, что удивило многих.

«Может ли Рамос вернуться в сборную Испании? Да. Он в хорошем состоянии, а все футболисты, которые находятся в хорошем состоянии, могут рассчитывать на вызов.

Когда я работал с молодёжными командами, у меня было ограничение по возрасту. Теперь же я могу выбрать любого футболиста. Я ни перед кем не закрываю двери. Я не собираюсь заглядывать в паспорт», - сказал де ла Фуэнте на пресс-конференции.