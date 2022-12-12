​Сантуша могут уволить из сборной Португалии

Фернанду Сантуш может покинуть должность главного тренера сборной Португалии после провала команды на чемпионате мира. Как сообщает Record, в ближайшее время Федерация футбола Португалии проведёт встречу с тренером, по итогам которой и определится его будущее. Возможны всякие варианты.

Напомним, что сборная Португалии на стадии ¼ финала чемпионата мира проиграла Марокко со счётом 0:1.

Действующий контракт связывает Фернанду Сантуша с Федерацией футбола Португалии до завершения чемпионата Европы – 2024.

Добавим, что должность главного тренера сборной Португалии Фернанду Сантуш занял летом 2014 года.