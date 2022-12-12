​Тальяфико рассказал, каково играть с Месси

Защитник национальной сборной Аргентины Николас Тальяфико рассказал, каково играть в одной команде с Лионелем Месси.

«Он тот, кто даёт нам особое преимущество. Когда мы на поле рядом с Месси, то это становится дополнительной мотивацией, это помогает. Самое прекрасное, что мы пытаемся осуществить наши мечты, будучи с Месси по одну сторону баррикад», - слова Тальяфико в социальных сетях приводит журналист Низаар Кинселла.

Во вторник, 13 декабря, сборная Аргентины проведёт полуфинальный матч чемпионата мира – 2022 против Хорватии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.