После вылета с чемпионата мира – 2022 Тите покинул должность главного тренера сборной Бразилии. Звёздный форвард Неймар трогательно попрощался с Тите через социальные сети.

«Раньше мы были соперниками. Я думал, что вы очень раздражаете! Потому что вы делали всё, чтобы перекрыть меня и обыграть меня. Но судьба забавна, правда? Я уже знал, что вы очень хорош как тренер, но потом узнал, но вы ещё лучше как человек. Я хочу поблагодарить вас за всё, чему вы нас научили. Вы всегда будете одним из лучших тренеров, которые у меня были», - высказался Неймар.

Неймар также отметил, что Тите заслуживал победы на чемпионате мира, как и вся сборная Бразилии.

«Спасибо, профессор Тите, за все полученные знания! Я никогда не забуду фразу «ментально сильный», - сказал Неймар.