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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Лаос больше не будет судить на этом чемпионате мира

12 Декабря 2022 • 16:07 Комментировать

Испанский арбитр Матеу Лаос больше не будет обслуживать матчи на этом чемпионате мира. Судья получил уведомление от ФИФА, после чего отправился на родину. Об этом сообщает издание COPE.

Напомним, Лаоса ранее раскритиковали за судейство в четвертьфинальном матче чемпионата мира между сборными Аргентины и Нидерландов. В этом поединке Матеу дал игрокам обеих команд 17 желтых карточек. Защитник «оранжевых» Дензел Дюмфрис и вовсе схлопотал удаление.

После того матча Лаоса публично раскритиковал капитан сборной Аргентины Лионель Месси. Голкипер «бело-голубых» Эмилиано Мартинес обвинил арбитра в том, что он специально добавил 10 минут ко второму тайму, чтобы Нидерланды смогли отыграться.

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Евро-Футбол.Ру,
Матеу Лаос
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