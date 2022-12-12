Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/2 финала
Аргентина Аргентина
Хорватия Хорватия
1/2 финала
Франция Франция
Марокко Марокко
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

«Бавария» не ведёт переговоры по трансферу Ливаковича

12 Декабря 2022 • 15:32 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» не обсуждала трансфер голкипера сборной Хорватии и загребского «Динамо» Доминика Ливаковича, об этом рапортует посредством своих социальных сетей инсайдер Кристиан Фальк.

Ранее в СМИ сообщалось, что немецкий гранд хочет подписать Ливаковича на замену Мануэлю Нойеру, выбывшему из строя до конца сезона из-за перелома ноги.

В текущем сезоне Доминик принял участие в 28 поединках за «Динамо», в которых пропустил 35 голов и четыре раза отстоял на ноль.

В данный момент голкипер выступает за сборную Хорватии на чемпионате мира – 2022. Он помог команде выиграть две серии пенальти на мундиале.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Доминик Ливакович Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Декабря
16:57 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Григорий Иванов считает, что сборной Франции будет трудно в матче с Марокко
16:30 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Чернышов считает, что игроки сборной Марокко будут готовы поехать в РПЛ после чемпионата мира
16:27 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Сантуша могут уволить из сборной Португалии 3
16:27 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Роналдо не верит в победу Аргентины на ЧМ-2022
16:21 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Тальяфико рассказал, каково играть с Месси
16:19 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Лепёхин: Удача была на стороне французов в матче с Англией
16:17 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Леандро Фернандес — о стычках в матче Нидерланды — Аргентина: «Это вполне нормально»
16:14 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Де Пауль и ди Мария готовы сыграть с Хорватией
16:12 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Неймар трогательно попрощался с Тите
16:07 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Лаос больше не будет судить на этом чемпионате мира
15:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Неймар обратился к Маркиньосу и Родриго, не реализовавшим пенальти
15:42 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Каррагер: «Кубок мира сделает Месси величайшим футболистом в истории» 1
15:42 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Канчельскис: «Я буду болеть за Аргентину и Марокко»
15:32 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Бавария» не ведёт переговоры по трансферу Ливаковича
15:25 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Дуймович: «Хотим повторить финал Хорватия - Франция»
Все новости
Рекомендуем