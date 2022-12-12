«Бавария» не ведёт переговоры по трансферу Ливаковича

Мюнхенская «Бавария» не обсуждала трансфер голкипера сборной Хорватии и загребского «Динамо» Доминика Ливаковича, об этом рапортует посредством своих социальных сетей инсайдер Кристиан Фальк.

Ранее в СМИ сообщалось, что немецкий гранд хочет подписать Ливаковича на замену Мануэлю Нойеру, выбывшему из строя до конца сезона из-за перелома ноги.

В текущем сезоне Доминик принял участие в 28 поединках за «Динамо», в которых пропустил 35 голов и четыре раза отстоял на ноль.

В данный момент голкипер выступает за сборную Хорватии на чемпионате мира – 2022. Он помог команде выиграть две серии пенальти на мундиале.