Роджерс, Почеттино и Тухель – кандидаты на замену Саутгейту в сборной Англии

Руководство сборной Англии определилось с кандидатами на замену Гарету Саутгейту на посту главного тренера, если специалист решит покинуть свою должность в ближайшее время. Если верить The Telegraph, в шорт-лист «трёх львов» входят Маурисио Почеттино, Брендан Роджерс и Томас Тухель.

Последнего ранее связывали с работой в сборной Германии, но Ханс-Дитер Флик в итоге остался на своём посту. Тухель пока находится без работы после увольнения из «Челси» в начале сентября. Ранее ходили слухи, что он готов возглавить сборную Англии.

Что касается Почеттино, аргентинец тоже не работает уже несколько месяцев после увольнения из «ПСЖ». Маурисио ранее также выразил готовность поработать со сборной Англии.

Роджерс в данный момент продолжает возглавлять «Лестер». Пока неизвестно, согласится ли англичанин занять пост наставника «трёх львов».