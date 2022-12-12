​Филиппо Индзаги – о Роналду: «Трудно остановиться и понять, что это конец»

Известный в прошлом футболист Филиппо Индзаги высказался о Криштиану Роналду. Звёздный португалец в последние недели и месяцы сталкивался с трудностями и критикой, причём не только на клубном уровне, но и в сборной.

«Я всегда говорю, что футболистам трудно остановиться и понять, что это конец. Такое случалось с каждым из нас. Ты не знаешь, что тебя ждёт впереди, а футбол даёт те эмоции, которые трудно получить где-то ещё», - высказался Индзаги, чьи слова на страницах своего сайта приводит журналист Альфредо Педулла.

Напомним, что Криштиану Роналду в настоящий момент находится без клуба.