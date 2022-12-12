Журналист из Нидерландов: «От игры команды на чемпионате мира можно было блевать»

Нидерландский журналист Лекс Ламмерс, представляющий газету De Gelderlander, поделился своими впечатлениями от выступления сборной на чемпионате мира.

Напомним, что Нидерланды вылетели по итогам четвертьфинала, проиграв Аргентине по пенальти.

«Команда ван Галя только отрезками показывала тот стиль игры, с которым играла великие Нидерланды Кройфа», - высказался журналист, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

По словам Ламмерса, на мундиале «оранжевые» запомнились лишь потасовкой с аргентинцами и заявлениями Луи ван Галя.

«Что касается самой игры, то хотелось бы поскорее её забыть. От неё можно было блевать и выкалывать себе глаза», - сказал Ламмерс.

Напомним, что Луи ван Галь покинул должность главного тренера сборной Нидерландов.