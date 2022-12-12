Бускетс думает завершить карьеру в сборной Испании

Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс раздумывает над завершением международной карьеры. По информации от издания Relevo, хавбек каталонской «Барселоны» близок к тому, чтобы принять такое решение.

Напомним, Бускетс дебютировал за сборную Испании в апреле 2009 года и с тех пор выиграл с командой чемпионаты мира и Европы. На этом мундиале «красная фурия» вылетела в серии пенальти от Марокко на стадии ⅛ финала, а Серхио не реализовал один из одиннадцатиметровых.

Ранее появилась информация, что Бускетс может передумать уезжать в МЛС в конце нынешнего сезона. Полузащитник ещё может согласиться на новый контракт с «Барселоной».