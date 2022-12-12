Анчелотти согласился возглавить сборную Бразилии в июне 2023 года

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти является приоритетным кандидатом для сборной Бразилии на замену Тите, который ранее покинул свой пост после вылета с чемпионата мира на стадии четвертьфинала.

По информации от бразильского журналиста Бруно Андраде, итальянский специалист согласен возглавить «пентакампеоне» в конце этого сезона. При этом контракт Анчелотти с мадридским «Реалом» рассчитан до конца следующей кампании.

Напомним, ранее Анчелотти заявлял, что работа в мадридском «Реале» станет для него последней в тренерской карьере. На данный момент Карло 63 года.