В итальянском ресторане придумали пиццу в честь Валида Хеддира

Хотя Валид Хеддира и оказался не на высоте в матче сборной Марокко против Португалии, едва не поставив под угрозу подвиг своей команды (футболист получил две желтые карточки за 60 секунд и покинул поле), его усилия высоко оценили в итальянском «Бари», в составе которого он выступает в итальянском чемпионате.

Как оказалось, Хеддира очень любит посещать одну определенную пиццерию в Бари, и ее хозяин приготовил специальный рецепт пиццы на период чемпионата мира, в которой упор сделан на морепродукты. Как знать, не придется ли ему вскоре кормить всю сборную Марокко, если они на радостях решат нагрянуть в любимое заведение Хеддира?