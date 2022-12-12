Филиппо Индзаги: «Ювентус» лихорадит весь год»

Бывший футболист туринского «Ювентуса» Филиппо Индзаги считает предсказуемыми недавние новости из стана клуба. По его мнению, «Ювентус» весь год испытывал проблемы, и все пришло к закономерному итогу. Но Индзаги не хочет слишком сильно углубляться в анализ проблем клуба, так как справедливо считает, что не владеет всей информацией.

- Я не могу так много сказать, потому что для этого надо быть внутри клуба. Весь год не играл Кьеза, от Влаховича я также ждал большего. Он мне нравится в «Фиорентине», но уже не так много в «Ювентусе». У него, как и у меня, возникла пубалгия, это мешает играть, мешает хорошо бить по мячу, - заявил Индзаги, которого цитирует pianetamilan.it.