Филиппо Индзаги: «Завидую спокойствию Анчелотти и Бенитеса»

Работающий в Серии Б с «Реджиной» Филиппо Индзаги нашел время для того, чтобы ответить в чате поклонникам «Милана» - клуба, с которым у него связано больше всего воспоминаний за всю его карьеру. Индзаги поведал, что завидует двум тренерам, это Рафаэль Бенитес и Карло Анчелотти - бывший его наставник в «Милане» в середине нулевых годов.

- Я хотел бы иметь их спокойствие. Вспоминаю, как спокоен был в том финале Лиги чемпионов Рафа Бенитес (2005 год, «Милан» - «Ливерпуль», 3:3 и поражение итальянцев по пенальти). Я же за матч прохожу «две тыщи» километров, - поделился Филиппо Индзаги.