Аленичев: «Месси испытывает огромное давление»

Бывший победитель Лиги чемпионов в составе португальского «Порту» Дмитрий Аленичев, успевший в прошлом потренировать и российскую сборную, считает, что Лионель Месси находится под большим давлением на чемпионате мира, в котором его команда добралась уже до полуфинала. Общественность ждет от Месси победы в чемпионате мира, чего с Аргентиной не происходило с 1986 года - за это время команда дважды сыграла в финале, но оба раза проиграла немцам.

- После победы над Нидерландами у Месси произошла перепалка с ван Галем. Бывает — эмоции. На Месси лежит огромная ответственность. Ему нужно показывать своим партнерам, что он их капитан и что за ним сборная как за каменной стеной, - цитирует слова бывшего футболиста «Спорт-Экспресс».