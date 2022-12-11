Радимов провёл сравнение между сборной Марокко и греческой командой образца 2004 года

Сборная Марокко пробилась уже в полуфинал чемпионата мира, сотворив абсолютную премьеру для команд с африканского континента. Отличительной чертой марокканцев является прекрасная игра в обороне - лишь один пропущенный мяч в пяти играх, да и то он оказался автоголом.

Владислав Радимов, бывший игрок российской сборной, считает, что игра марокканцев напоминает выступления греческой команды на Евро-2004 - тогда подопечные Отто Рехагеля сенсационно взяли титул.

- Чтобы сравнить сборную Марокко со сборной Греции образца 2004 года, нужно сыграть против сборной Марокко. Если рассуждать поверхностно, то обе команды во главу угла ставят оборону. И тем, и другим забить очень сложно, - заявил бывший футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».