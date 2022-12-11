​Мбаппе дал понять, что считает Роналду, а не Месси, лучшим игроком всех времён

После вылета сборной Португалии с чемпионата мира Криштиану Роналду сделал довольно трогательную публикацию в социальных сетях. В комментариях к этой публикации отметился нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе. Он не написал ни одного слова, но добавил несколько эмодзи. Так, Мбаппе добавил изображение короны и изображение козла.

Изображение козла подразумевает выражение «Величайший за все времена». На английском эти четыре слова начинаются с букв G, O, A и T, а само слово goat означает «козёл».

Похоже, Килиан Мбаппе считает самым великим футболистом всех времён Криштиану Роналду, а не Лионеля Месси, с которым он играет за «ПСЖ».