​Мяч чемпионата мира можно купить в Дохе за 11 тысяч рублей

В магазинах Дохи в продаже появились официальные мячи чемпионата мира – 2022. Об этом в своём телеграм-канале K/On/Off рассказывает журналист Олег Конов.

Мяч мундиаля можно приобрести приблизительно за 11 500 рублей по текущему курсу.

На чемпионате мира снова наступила пауза, впереди – полуфиналы. 13 декабря первый билет в финал мундиаля разыграют сборные Аргентины и Хорватии. На следующий день за вторую путёвку в финальный матч сразятся сборные Франции и Марокко.

Финал чемпионата мира – 2022 состоится в воскресенье, 18 декабря.

Добавим, что действующим чемпионом мира является сборная Франции.