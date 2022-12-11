Экс-игрок «Спартака» подвёл черту под эпохой Роналду

Экс-нападающий «Спартака» Никита Баженов высказался об эпохе португальца Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси.

«Эпоха Роналду завершается. Всему свое время - ничто не вечно. Лионель тоже уйдет через два года - это нормально. Так бывает, это футбол. Нужно всем сказать большое спасибо», - приводит слова Баженова издание «Чемпионат».

Роналду вместе со сборной Португалии вылетел с чемпионата мира – 2022, проиграв в четвертьфинале национальной команде Марокко с счетом 0:1.

В свою очередь Месси вместе с Аргентиной дошел до полуфинала мундиаля, где сыграет против Хорватии.