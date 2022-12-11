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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Тренер Марокко черпает вдохновение у Симеоне

11 Декабря 2022 • 20:33 Комментировать

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги явно черпает вдохновение у рулевого «Атлетико» Диего Симеоне.

«Мы сыграли почти так же, как против Испании. Это была игра, похожая на стиль Эль Чоло», - сказал Реграги после победы над Португалией в четвертьфинале чемпионата мира со счётом 1:0.

«Мы выиграли этот матч в стиле Симеоне», - отметил после матча вратарь сборной Марокко Яссин Буну.

В полуфинале чемпионате мира сборная Марокко будет играть против Франции. Матч за путёвку в финал мундиаля состоится в среду, 14 декабря.  

Добавим, что финал чемпионата мира – 2022 пройдёт в воскресенье, 18 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Диего Симеоне Сборная Марокко Валид Реграги
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