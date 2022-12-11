​Даже Балотелли поддержал Роналду

Сборная Португалии вылетела с чемпионата мира по итогам матча против Марокко. «Европейские бразильцы» неожиданно проиграли со счётом 0:1 на стадии 1/4 финала.

На следующий день после разочаровывающего результата Криштиану Роналду сделал публикацию в социальных сетях. Между тем, звёздного португальского футболиста поддержал даже Марио Балотелли, что удивило многих.

«Я не его фанат, это все знают. Но за всё, что он сделал для футбола, этот парень заслуживает большего уважения», - написал Балотелли в социальных сетях.

Криштиану Роналду сейчас 37 лет. Это означает, что нападающий может больше не выступить на чемпионате мира.