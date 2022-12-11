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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Аленичева порадовал вылет Бразилии

11 Декабря 2022 • 19:54 Комментировать

Сборная Бразилии вылетела с чемпионата мира уже по итогам четвертьфинала, проиграв по пенальти Хорватии. Экс-игрок российской сборной Дмитрий Аленичев рад поражению «селесао».

Аленичев написал в своей колонке для «Спорт-Экспресса», что Бразилия очень вяло провела первый тайм. Позже, по словам Аленичева, после забитого мяча бразильцы не стремились добить соперника, за что они и были наказаны.

«Скажу больше - очень рад, что Бразилия вылетела. Слишком много ажиотажа вокруг того же Неймара. Но позвольте - это не Мбаппе на этом ЧМ, не Месси. Ну и, конечно, нельзя обижать котов», - считает Аленичев.

Напомним, что на пресс-конференции перед матчем против Хорватии пресс-атташе сборной Бразилии сбросил на пол кота, который запрыгнул за стол.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Дмитрий Аленичев
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