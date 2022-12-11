Силкин назвал главную проблему российского футбола

Российский футбольный тренер Сергей Силкин сравнил уровень матчей в Российской премьер-лиге и на чемпионате мира в Катаре, назвав главную проблему российского футбола.

«Разница большая, если сравнивать. Мы отстаем во всем. Главное — скорость мысли. Наш футбол совершенно не такой, его смотреть неинтересно. На чемпионате мира все игры дают какую-то пищу для ума. То есть ты видишь, за счет чего каждая команда хочет добиться чего-то. Но играют при этом все по-разному», - поведал Силкин в интервью для «РБ Спорта».

13 декабря на мундиале в Катаре будет сыгран первый полуфинальный матч. В нем сойдутся сборные Аргентины и Хорватии. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени. Следить за текстовой трансляцией можно на сайте LiveResult.ru.