Президент КОНМЕБОЛ предложил изменить эмблему сборной Бразилии в честь Пеле

Президент Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домингес рассказал, что Бразильской футбольной конфедерации было предложено изменить эмблему национальной команды в честь трехкратного чемпиона мира Пеле.

«Мы хотим приложить все силы и всю поддержку Пеле и его семье, чтобы он поправился как можно скорее. Он был гением, с ним ассоциируется первый номер 10. Мы хотим воспользоваться этим моментом и предложить Бразильской футбольной конфедерации поменять три звезды из пяти на их на эмблеме, на сердца в честь Пеле», — приводит слова Домингеса издание Marca.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что организм Пеле больше не реагирует на химиотерапию для его лечения. В данный момент экс-нападающий сборной Бразилии находится в больнице.