Радимов предсказал решение Роналду по сборной Португалии

Экс-полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России, а в настоящий момент тренер Владислав Радимов высказался о карьере 37-летнего нападающего Криштиану Роналду в национальной команде Португалии.

«Криштиану? Роналду любит рекорды. За сборную он еще сыграет точно», - передает слова специалиста «Матч ТВ».

Напомним, что Португалия вылетела с чемпионата мира – 2022, проиграв в ¼ финала Марокко со счетом 0:1. На мундиале в Катаре Роналду поучаствовал в пяти поединках, записав на свой счет один забитый мяч.

Финал чемпионата мира состоится в воскресенье, 18 декабря.