​Роналду нарушил молчание после вылета сборной Португалии

Звёздный Криштиану Роналду пустил слезу после субботнего поражения сборной Португалии от Марокко в четвертьфинале чемпионата мира. Спустя почти сутки после завершения матча футболист нарушил молчание и, наконец, высказался через социальные сети.

Роналду написал, что победа со сборной на чемпионате мира была главной мечтой его карьеры, ради которой он упорно сражался, каждый раз выкладываясь на поле по полной.

«К сожалению, вчера сон закончился. Сейчас не стоит пороть горячку. Я просто хочу, чтобы все знали. Многое было сказано, много было написано, но моя преданность Португалии не изменилась ни на мгновение. Я всегда был одним из членов команды, сражающимся за общие цели, и я никогда не отвернулся бы от своих партнёров и своей страны. На данный момент больше нечего сказать», - написал Роналду в числе прочего.