​Месси и Неймар – в символической сборной 1/4 финала чемпионата мира

Статистический портал transfermarkt опубликовал символическую сборную 1/4 финала чемпионата мира. Она была составлена на основе оценок по итогам матчей.
В сборную вошли следующие футболисты: Ливакович (Хорватия), Аттият-Аллах (Марокко), Ромеро (Аргентина), Эль-Ямик (Марокко), Милитао (Бразилия), Каземиро (Бразилия), Бруну Фернандеш (Португалия), Буфаль (Марокко), Неймар (Бразилия), Месси (Аргентина), Эн-Несири (Марокко).
Напомним, что в полуфинал чемпионата мира – 2022 пробились сборные Аргентины, Хорватии, Франции и Марокко.
Финал мундиаля пройдёт в воскресенье, 18 декабря.
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