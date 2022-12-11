Книга рекордов Гиннесса отказалась от рекорда Журавеля на ЧМ из-за российского гражданства

Книга рекордов Гиннесса не станет регистрировать рекорд комментатора и журналиста Тимура Журавеля, потому что он родом из России.

Сообщается, что причиной такого решения стало то, что издание отказалось от сотрудничества с Россией и Беларусью из-за политической ситуации в мире.

При этом отмечается, что в Книге рекордов долгое время не давали окончательного ответа по регистрации достижения журналиста. Оно принималось дольше обычного. В конечном счете пришел отказ.

Напомним, что Тимур Журавель станет первым в мире, кто посетит все матчи ЧМ-2022, проходящего сейчас в Катаре.