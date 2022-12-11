​Президент «Милана»: «Мы вдохнули новую жизнь в Жиру»

Паоло Скалони, занимающий должность президента «Милана», оценил нынешнюю форму нападающего Оливье Жиру.

В субботу сборная Франции обыграла Англию в четвертьфинале чемпионата мира – 2022. Оливье Жиру стал автором победного гола.

«Жиру? Мы вдохнули в него новую жизнь, и он перенёс мотивацию в сборную Франции», - сказал Скарони, чьи слова приводятся на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио.

36-летний Оливье Жиру выступает за «Милан» с лета прошлого года. С тех пор француз провёл за «россонери» 57 официальных матчей, в которых забил 23 гола и отдал 9 результативных передач на партнёров.