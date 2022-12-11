​Рэшфорд: «Обещаю, мы вернёмся!»

Нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд высказался после вылета команды с чемпионата мира. Как известно, «три льва» в субботу уступили французам в четвертьфинале со счётом 1:2.

«Последние несколько недель были переполнены эмоциями. Каждый из нашей команды сделал всё возможное, чтобы быть готовым к вызовам, которые нас ждали. Мы были близки, но недостаточно. Я обещаю, что мы вернёмся!» - написал Рэшфорд в социальных сетях.

Впереди у сборной Англии отборочный цикл к чемпионату Европы. Команда Гарета Саутгейта попала в одну группу с Италией, Украиной, Северной Македонией и Мальтой.