​Джейми Реднапп: «Не мог поверить, что Саутгейт убрал Саку с поля»

Экс-игрок сборной Англии, а ныне телевизионный эксперт Sky, Джейми Реднапп раскритиковал Гарета Саутгейта за решение заменить Букайо Саку по ходу матча против Франции в четвертьфинале чемпионата мира.

«Они не могли справиться с Букайо Сакой, просто не могли. Он был слишком хорош в противостоянии с Эрнандесом на протяжении всей игры. Должен признаться, я не мог поверить, что Саутгейт убрал его с поля», - сказал Реднапп.

Напомним, что сборная Франции обыграла Англию со счётом 2:1 и пробилась в полуфинал чемпионата мира. Там команда Дидье Дешама сыграет с сенсационной сборной Марокко.