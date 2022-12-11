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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Сестра Роналду намекнула, что CR7 может выступить на чемпионате мира – 2026

11 Декабря 2022 • 15:45 Комментировать (1)

После вылета сборной Португалии с чемпионата мира Криштиану Роналду прослезился. Оно и понятно – нынешний мундиаль наверняка станет последним в карьере звёздного футболиста. Впрочем, его сестра Катя Авейру намекнула на то, что болельщики ещё смогут увидеть Криштиану на мундиале.

«В 41 год происходит расцвет жизни», - написала Катя в социальных сетях.

Следующий чемпионат мира пройдёт в 2026 году в трёх странах – в США, Канаде и Мексике. Криштиану Роналду на тот момент будет 41 год.

После завершения выступления на чемпионате мира Криштиану Роналду может спокойно подумать о своём будущем на клубном уровне. Разорвав контракт с «Манчестер Юнайтед», форвард остался без клубной прописки.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Катя Авейру
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Комментарии (1)
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NOBODY
11 Декабря 2022 в 16:15
не пугай людей заранее....
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