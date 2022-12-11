​Это’О предсказал победы Марокко над Испанией и Португалией

Сборная Марокко сенсационно пробилась в полуфинал чемпионата мира, оставив по ходу плей-офф за бортом сборные Испании и Португалии. Журналисты Daily Mail обратили внимание на прогноз, который перед мундиалем давал известный в прошлом футболист Самюэль Это’О. Любопытно, что камерунец предсказывал победы Марокко над Испанией и Португалией в 1/8 и 1/4 финала соответственно. Дальше, согласно прогнозу Это’О, марокканцы пройдут Францию.

А вот в другой части сетки прогнозы Это’О не сбылись. Экс-игрок «Барселоны» считал, что в полуфинал пройдут сборные Камеруна и Сенегала. Вообще в своём прогнозе Это’О везде ставил выше представителей Африки.