​Жезуш хочет стать тренером сборной Бразилии

Тите покинул тренерский мостик сборной Бразилии после вылета команды с чемпионата мира вследствие поражения от Хорватии в четвертьфинале. Теперь Бразильская конфедерация футбола ищет нового рулевого для национальной команды.

Как сообщает Torcedores, возглавить сборную Бразилию хочет Жорже Жезуш. По данным источника, ради такой возможности 68-летний специалист готов покинуть тренерский мостик в «Фенербахче».

Отмечается, что в Бразилии могут рассмотреть кандидатуру Жорже Жезуша.

Напомним, что Тите работал со сборной Бразилии на протяжении шести с половиной лет.