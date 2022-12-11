​ФИФА отреагировала на вылет Роналду с чемпионата мира

Сборная Португалии вылетела с чемпионата мира – 2022, проиграв Марокко со счётом 0:1 на стадии четвертьфинала. Для Криштиану Роналду этот мундиаль, скорее всего, был последним. Всё-таки звёздному форварду в феврале исполнится уже 38 лет.

Пресс-служба ФИФА отреагировала на вылет Роналду с турнира. На одной из своих страничек в социальных сетях ФИФА опубликовала нарезку лучших моментов с голами Криштиану на чемпионатах мира.

«Спасибо, Криштиану», - говорится в подписи к видео.

Добавим, что в настоящий момент Криштиану Роналду не имеет клубной прописки. Недавно португалец расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».